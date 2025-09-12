В Улан-Удэ завершился финал Всероссийского профессионального конкурса "Лучший учитель родного языка и родной литературы"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Список федеральных рабочих программ по родным языкам и литературам народов России будет расширяться. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ со ссылкой на слова главы ведомства Сергея Кравцова.

12 сентября в Улан-Удэ завершился финал Всероссийского профессионального конкурса "Лучший учитель родного языка и родной литературы". Республика Бурятия собрала педагогов со всей страны: участники привезли сюда свои методики, творческие идеи и уникальные практики преподавания 37 родных языков.

"Глава Минпросвещения России сообщил, что расширяется перечень федеральных рабочих программ по родным языкам и литературам народов России, их сейчас 340 на 59 языках, в федеральном перечне учебников - 546 наименований учебников по 32 языкам народов России", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в целом по стране более 3 млн обучающихся изучают 76 родных языков, в том числе 359 тысяч дошкольников - 46 родных языков.

"Мы четвертый раз проводим конкурс "Лучший учитель родного языка и родной литературы", он пользуется большим успехом и позволяет поддерживать учителей родных языков. Хочу выразить вам благодарность за ваш ежедневный труд, за выбор вашей миссии. Именно вы воспитываете в детях уважение к многообразию культур и языков, это залог консолидации российского народа и национальной безопасности нашей страны", - приводятся в сообщении слова Кравцова.