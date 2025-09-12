По словам мэра Валентина Демидова, за последние три дня количество поврежденного жилья выросло

БЕЛГОРОД, 12 сентября. /ТАСС/. Свыше 180 домов, поврежденных от атак Вооруженных сил Украины, восстанавливают в Белгороде. До конца недели планируется сдать 35 объектов, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

"Проверяю, как идет восстановление домов, пострадавших от обстрелов ВСУ. <...> На сегодня в работе остается больше 180 объектов. На этой неделе, как и планировали, сдадим 35", - написал он.

По словам мэра, за последние три дня количество поврежденного жилья выросло, данные уточняются. Работа по восстановлению будет проводиться в усиленном темпе. "Важно успеть до наступления дождливой погоды и холодов везде закрыть тепловой контур", - отметил мэр.

Демидов уточнил, что в одном из частных домов, где горела крыша из-за атаки БПЛА, ведется демонтаж. Жильцам предложили место в ПВР, но они остались у родственников. Другой частный дом получил серьезные повреждения, жилище пришлось практически отстраивать полностью из-за масштаба повреждений, глава города поручил строителям ускорить работы. Он также отметил, что в еще в одной многоэтажке заменили несколько окон после атаки беспилотника.