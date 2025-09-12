МАХАЧКАЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Кассационный суд Краснодара смягчил приговор трем фигурантам уголовного дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

Ранее Армавирский городской суд приговорил их к срокам от 6,4 до 9 лет. Позднее апелляционный суд оставил приговор без изменений.

"Вчера в четвертом кассационном суде Краснодара рассмотрели кассационную жалобу по аэропортовскому делу первой осужденной пятерки. <…> Неожиданно для родителей, которые уже не надеялись на что-то хорошее, суд смягчил приговор и исключил отягчающие обстоятельства - сговор. В итоге Рамазанову Салиху и Омарасхабову Мухаммаду снизили срок на 6 месяцев, оставили 5 лет и 10 месяцев. Раджабову Рабадану, которому дали 9 лет, снизили срок на 4 месяца. Еще двое [фигурантов] в кассацию не подали", - написал Хадулаев.

Суд также исключил, что обвиняемые были в сговоре с признанными в РФ иноагентами Абакаровым, Ахмеднабиевым и Пономаревым.