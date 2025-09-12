В Рязани отложили предварительное заседание по делу экс-сенатора Петиной

Как сообщили в пресс-службе Советского районного суда Рязани, слушание перенесли на 23 сентября

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд Рязани отложил предварительное заседание по делу экс-сенатора от региона и бывшего заместителя министра здравоохранения Рязанской области Ирины Петиной, обвиняемой в шести эпизодах получения взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда Рязани.

"Предварительное слушание отложено на 14:30 мск 23 сентября 2025 года", - сказано в сообщении. Как отметили в пресс-службе, в ходе предварительного слушания по уголовного делу Петиной защитники обвиняемой заявили ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору.

Ранее ТАСС сообщал, что предварительное слушание дела экс-сенатора началось в закрытом режиме в начале сентября. Тогда же Петиной продлили арест до 12 февраля 2026 года. Она была заключена под стражу в июле 2023 года.

Как ранее установило следствие, в период с 2011 по 2014 год, а также в 2020 году обвиняемая, занимая должность замминистра здравоохранения Рязанской области, лично и через посредника получила незаконное денежное вознаграждение от руководителей рязанского и московского предприятий в размере более чем 45 млн рублей и 12,5 млн рублей соответственно за оказание помощи в заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений Рязанской области с указанными предприятиями. На имущество Петиной был наложен арест на сумму более 20 млн рублей.

Петина с 2011 по 2020 год занимала должность заместителя министра здравоохранения Рязанской области. Курировала отделы бухгалтерского учета и отчетности, государственных закупок и правового обеспечения, а также планово-финансовый отдел. В 2020-2022 годах была членом Совета Федерации от Рязанской области.