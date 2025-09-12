Очередь к Крымскому мосту сократилась до 780 машин

Время ожидания составляет около трех часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Около 800 машин стоят в очереди на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи, время ожидания составляет порядка трех часов. При этом со стороны Тамани очереди нет, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 780 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сводке на 23:00 мск.

По состоянию на 18:00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось 1,3 тыс. автомобилей, при этом скоплений машин со стороны Тамани не наблюдалось. Время ожидания на тот момент составляло более трех часов.