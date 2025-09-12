В Коломенском пройдет фестиваль "Казачья станица Москва"

Посетителей ждут 12 тематических площадок

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Столичный музей-заповедник "Коломенское" в субботу превратится в масштабный интерактивный музей под открытым небом. Гостей XI Международного фестиваля "Казачья станица Москва" ждет полное погружение в живую историю, традиции и искусство российского казачества, сообщили в пресс-службе Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

"В этом году фестиваль посвящен 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Программа мероприятия составлена таким образом, что будет интересна посетителям всех возрастов. 12 площадок фестиваля ознакомят зрителей с культурой и бытом казачества. Свое творчество продемонстрируют более 60 казачьих творческих коллективов - это более тысячи артистов из Центрального федерального округа, из регионов традиционного проживания казаков - Ростовской, Волгоградской, Омской областей, Ставропольского края, из других субъектов России, в том числе таких отдаленных, как Приморский и Хабаровский края", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Виталия Сучкова.

Отмечается, что вход на мероприятие свободный. Онлайн-трансляция главных событий будет доступна на официальном сайте фестиваля, странице "ВКонтакте" и на портале "Культура.рф".

Организаторами события выступили Департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы, Всероссийское казачье общество, войсковое казачье общество "Центральное казачье войско" и Синодальный комитет Русской православной церкви (РПЦ) по взаимодействию с казачеством при поддержке Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества.

Освящение походного храма

"Центром праздника станет главная сцена, где с самого утра и до вечера будут выступать лучшие казачьи вокальные и танцевальные коллективы и сольные исполнители со всей России. Зажигательные песни, лихие пляски и выступления фольклорных ансамблей создадут неповторимую атмосферу праздника. Особое внимание в рамках фестиваля будет уделено походному храму, который станет центральным символом фестиваля и будет представлен и освящен на мероприятии. Его художественной особенностью является тканевый иконостас, выполненный вручную в авторской технике церковной вышивки. Образы и элементы композиции выполнены с использованием ручной и машинной вышивки, шелка, бархата, золотых и шелковых нитей", - анонсировали в департаменте.

Там добавили, что важным событием станет последующая передача храма Синодальному комитету РПЦ по взаимодействию с казачеством. Также будут освящены иконостас и церковный колокол, изготовленные Центральным казачьим войском. После освящения святыни будут переданы казакам 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии для отправки колокола в восстанавливаемый храм в Луганской Народной Республике, а иконостаса - для духовных нужд участников специальной военной операции.

"Этот акт символизирует неразрывную связь казачества с православной верой и его роль в защите Отечества. Трансляция церемонии будет вестись на экранах главной сцены фестиваля", - пояснили в пресс-службе.

Ремесленный городок и казачьи курени

"Погрузиться в богатую историю и современную жизнь казачества можно будет на масштабной площадке "Истории российского казачества", которую впервые представит Всероссийское казачье общество. Гости увидят реконструкцию военного привала XIX века, экспозицию, посвященную казакам-героям СВО, и две выставочные зоны музея-заповедника М.А. Шолохова, приуроченные к 100-летию работы над "Тихим Доном" и 120-летию писателя. Интерактивные квесты, викторины и лекции сделают знакомство с историей увлекательным для всех возрастов", - заявили организаторы.

Еще одной увлекательной площадкой фестиваля станет казачье подворье с традиционными куренями. "Здесь можно будет заглянуть в прошлое: в горнице с печью и красным углом, уставленной сундуками, утварью и семейными реликвиями, жизнь казачьей семьи предстанет в мельчайших деталях. Рядом мастера-ремесленники будут создавать изделия народных промыслов, а на телеге разместится щедрый урожай, символизирующий благополучие и трудолюбие", - уточнили в департаменте.

Также будет организован ремесленный городок с мастер-классами по кузнечному и гончарному делу, ткачеству и плетению из лозы. А на шумной ярмарке станичников будет возможно приобрести сувениры и изделия декоративно-прикладного искусства - от глиняной посуды и текстиля до авторских украшений. Кроме того, в точках общественного питания для гостей фестиваля будут приготовлены блюда казачьей кухни.

Джигитовка, рубка шашкой и забавы

"Сердцем фестиваля, как всегда, станут площадки, демонстрирующие воинскую доблесть и удаль казачью. На специальной площадке Федерация рубки шашкой "Казарла" проведет всероссийские соревнования. Лучшие рубщики страны сразятся в точности, скорости и мощности в индивидуальных и командных ватажных дисциплинах. Рядом виртуозы фланкировки продемонстрируют искусство завораживающего "танца" с шашкой, превращающего боевые приемы в зрелищное шоу", - значится в анонсе.

Визитной карточкой праздника станут показательные выступления по джигитовке от профессиональной команды "Золото Дона". Наездники покажут головокружительные трюки: владение оружием на полном скаку, сложнейшую акробатику, прыжки через препятствия и слаженную работу с лошадьми донской и буденновской пород.

"Для самых юных гостей будет работать отдельный городок "Казачьи забавы". Здесь дети через веселые традиционные игры - "Дергач", "Сбей шапку", "Чур у дерева!" - в легкой и доступной форме познакомятся с культурой и историей казачества.