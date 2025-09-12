САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль в честь 280-летия знакового российского флотоводца, адмирала Федора Ушакова, пройдет в Кронштадте 13 сентября. В программе "Под стягом Русской державы: Вера. Отечество. Флот" - просветительские лекции, большой концерт, а также мастер-классы по исторической, культурологической и гастрономической тематике, сообщила пресс-служба администрации Кронштадтского района.

"13 сентября в 16:00 на Якорной площади у Ставропигиального Никольского Морского собора пройдет масштабный музыкальный фестиваль, посвященный 280-й годовщине со дня рождения великого русского флотоводца, адмирала Федора Федоровича Ушакова - выдающегося деятеля отечественной военной истории и символа славы Российского флота", - говорится в сообщении.

Для широкой публике выступят Академический дважды Краснознаменный ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, народный артист РФ Игорь Скляр, Эдуард Хиль (младший), Михаил Гаврилов, мужской хор Санкт-Петербургской духовной академии, хор ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы имени Ф.М. Козлова, оркестр Нахимовского военно-морского училища и многие другие.

Завершится фестиваль салютом.