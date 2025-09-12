Свою точку зрения эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования объяснил тем, что за последние годы продолжительность жизни значительно выросла, при этом многие продолжают работать и после 70 лет

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Продолжительность жизни за последние годы существенно выросла, сейчас многие россияне работают даже после 70 лет, поэтому предложение повысить возраст молодежи до 40-45 лет является разумным. Такое мнение ТАСС выразил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"До войны средняя продолжительность жизни мужского населения была 47 лет, а сейчас у нас даже после ковида женщины живут 74 года, мужчин на 10 лет меньше. Раз увеличивается продолжительность жизни, значит, и границы надо раздвигать", - сказал Онищенко.

По его словам, с 18 до 60 лет - возраст активного населения. Эпидемиолог добавил, что многие россияне работают даже после 70 лет. "К тому же к 2030 году продолжительность жизни должна достигнуть 78 лет, поэтому эти границы [возраста молодежи] надо раздвигать. У нас сегодня в науке молодой возраст считается до 39 лет", - отметил он.

Ранее глава Наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек", председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов заявил, что верхнюю планку возраста молодежи в России можно поднять с 35 до 40-45 лет.