Эксперт Решетун: самовнушение не способно сформировать серьезные заболевания

Однако оно может вызывать физиологические реакции, заявил ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского Университета Минздрава

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Самовнушение не способно сформировать полноценные, в том числе серьезные, заболевания у человека, однако может вызывать физиологические реакции. Об этом сообщил ТАСС ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского Университета Минздрава России, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун.

"Несомненно, есть психосоматические заболевания, которые появляются в силу внушения, но эти заболевания даже заболеваниями нельзя назвать. Скорее это синдромы, но не полноценные заболевания. Естественно, человек может сам себе внушить очень многое, поверить в это и даже выдать физиологические реакции. Это возможно, но говорить о том, что психосоматика формирует серьезные заболевания по типу онкологических, нельзя", - сказал он.

При этом он отметил, что возникновение панической атаки может сопровождаться явными и проявляемыми физиологическими изменениями - в том числе учащенным сердцебиением, повышением артериального давления. "И если у человека есть какая-то предрасположенность к, например, артериальной гипертензии, или у него больное сердце уже само по себе, или у него нарушение, например, ритма сердца, то, может быть, могут развиться такие изменения, которые приведут к остановке сердца. Это возможно, но, опять же, нельзя будет сказать, что смерть наступила от панической атаки. Паническая атака может быть провоцирующим фактором. Но если у человека здоровое сердце и здоровые сосуды, то никакая паническая атака к остановке сердца не приведет", - отметил Решетун.