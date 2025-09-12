Законопроект предлагает повысить надбавку в 17 раз, с 1 314 до 22 440 рублей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, увеличивающий надбавку к пенсиям граждан старше 80 лет и инвалидов I группы до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ, направленный на заключение в правительство РФ, есть в распоряжении ТАСС.

"Надбавка на уход" введена в России с 2025 года в качестве прямой доплаты к пенсиям после 80 лет и для инвалидов I группы (до 2025 года такие выплаты назначались ухаживавшим за пенсионерами и инвалидами людям). Размер надбавки составляет сейчас 1 314 рублей в месяц.

Законопроектом предлагается установить эту надбавку в сумме, равной МРОТ, который в 2025 году составляет 22 440 рублей, что примерно в 17 раз выше нынешнего размера доплаты.

Как пояснил ТАСС Слуцкий, предлагаемая мера направлена на усиление социальной поддержки пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями. "Такая дополнительная выплата позволит нашим старикам и маломобильным людям нанять сиделку или материально стимулировать близких родственников, осуществляющих уход за ними", - отметил он.

"Принципиальная позиция ЛДПР - окружить максимальной заботой людей старшего поколения, которое создало одну из величайших держав на планете. Мы также в ответе за инвалидов, в том числе тех, кто пострадал во время специальной военной операции на Украине. Все эти категории наших граждан пережили много испытаний, им требуется повышенное внимание и забота", - добавил парламентарий.

Как отмечается в пояснительной записке, действующий порядок установления надбавки на уход к пенсиям указанных категорий граждан не требует наличия фактически осуществляющего уход лица, что позволяет пенсионерам самостоятельно распоряжаться полученными средствами. Кроме того, законопроект не вводит дополнительных требований к лицам, осуществляющим уход, в частности, не ограничивает их трудоспособность или занятость.