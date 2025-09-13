Аферисты рассылают сообщения в домовых чатах и личных сообщениях в мессенджерах

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Мошенники стали внедрять новую двухэтапную схему обмана россиян, предусматривающую выманивание кода от "Госуслуг" под предлогом подтверждения места жительства и перевод денег на "безопасный счет" из-за попытки хищения средств для спонсирования ВСУ. Это следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, аферисты рассылают в домовых чатах и личных сообщениях в Telegram и других мессенджерах сообщения якобы от председателя ЖСК о необходимости подтвердить место жительства. Для этого просят отправить код, который по сути является подтверждением для входа в "Госуслуги".

Затем с потенциальными жертвами связываются другие участники мошеннической схемы. Они говорят, что являются сотрудниками силовых структур, которые выявили подозрительные операции со счетами человека. По их словам, якобы осуществлен взлом портала госуслуг жертвы, предпринимается попытка перевести деньги Вооруженным силами Украины.

Введенный в заблуждение человек, охваченный паникой, переводит имеющиеся у него деньги на якобы безопасный счет, предложенный псевдоправоохранителями. Либо мошенники просят передать их курьеру для декларирования, а уже потом размещения в безопасной ячейке. По сути деньги оказываются в руках мошенников.

"Сообщения в мессенджерах от лица правления ЖСК с предложением подтвердить место жительства либо других сведений являются мошенническими. Не сообщайте коды неизвестным, чтобы не стать жертвой аферистов", - говорится в материалах.