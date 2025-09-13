Вильфанд: в Северном полушарии лето заняло третье место по температуре

Научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что самый теплый за всю историю наблюдений прошедший август был в Арктике, его средняя температура повторила высшее достижение, установленное в августе 2023 года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Температура в августе во всем Северном полушарии Земли заняла рекордное третье место за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Средняя температура во всем Северном полушарии в августе занимает третье место, еще теплее были только август в 2023 и 2024 годах. И такой же ранг заняло все лето в целом на Северном полушарии, куда входит и Россия", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что самый теплый за всю историю наблюдений прошедший август был в Арктике, его средняя температура повторила высшее достижение, установленное в августе 2023 года. "Основной вклад в это внесла аномально теплая погода в Гренландии, Баренцевом, Карском и Восточно-Сибирских морях, то есть наших отечественных морях. И поэтому он стал самым теплым", - объяснил метеоролог.