Нежелательно высаживать растения, засоряющие территорию и воздух во время плодоношения, уточнил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов иных нормативных актов Евгений Машаров

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Тополя, шелковицы и другие деревья запрещено высаживать во дворах домов, у подъездов и на улицах городов. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Осень - традиционное время для высаживания деревьев, поэтому необходимо понимать, что существуют определенные правила по посадкам. Например, не все можно сажать - не следует осуществлять посадку женских экземпляров тополей, шелковиц и других деревьев, засоряющих территорию и воздух во время плодоношения", - сказал Машаров ТАСС. Нежелательно также высаживать некоторые хвойные и дубы, корни которых могут повредить фундаменты или коммуникации.

Каждый регион устанавливает свои ограничения для посадок тех или иных видов деревьев. Запрет на высадку регламентируется постановлением Госстроя РФ.

Машаров также предупредил, что правила посадки на придомовых территориях многоквартирных жилых домов касаются и цветов. "Порядок использования этой территории определяется решением общего собрания собственников. Чтобы при посадке цветов на придомовой территории избежать конфликтных ситуаций с соседями, необходимо провести такое собрание. Если же жители решили осуществить посадки, и соседи пожалуются на них, то тогда придется вернуть участок в прежний вид за свой счет", - сказал Машаров.