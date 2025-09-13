МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Краснодарский край стал регионом с наибольшим числом погибших и пострадавших в ДТП с пьяными водителями за семь месяцев текущего года. Это следует из материалов Госавтоинспекции РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, с января по июль 2025 года на территории Краснодарского края произошло 235 ДТП с водителями в состоянии опьянения, в результате которых погибли 74 человека, а пострадали 284. Если сравнивать с семью месяцами прошло года, то показатели сократились на 23%, 34% и 21% соответственно. Вместе с тем они являются наибольшими среди всех российских регионов за указанный период времени.

Также в пятерку лидеров по смертности в ДТП с пьяными водителями вошли Забайкальский край - 53 погибших, Московская, Воронежская и Иркутская области - 51, 49 и 48 человек соответственно. Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Астраханская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Сириус - стали регионами, где за семь месяцев не погиб ни один человек в ДТП с пьяными водителями.

Всего в России за 7 месяцев 2025 года произошло 5 445 ДТП с водителями в состоянии опьянения, в них погибли более 1 380 человек, пострадали свыше 7 тыс. человек.