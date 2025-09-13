Отказ от этих вакцин приводит к смертям среди детей, подчеркнул эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Отказываться от вакцинации против краснухи и кори нельзя. Движение антипрививочников привело к отказу мам от вакцинации ребенка, что приводит к смертям среди детей, сообщил ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Так называемую "подчистку" в виде дополнительной вакцинации мы периодически проводим, несмотря на то, что Россия - это страна, элиминировавшая корь и краснуху. При этом необходимости вводить массовую вакцинацию нет. <…> Благодаря недобрым намерениям в гражданском обществе культивируется идея "антиваксеров", особенно молодые мамочки перестают прививать детей. В результате мы имеем детские смерти от кори и краснухи", - сказал он.

Онищенко уточнил, что необходимо работать с населением, повышать культуру в вопросе прививок. "Бояться ничего не надо. Надо быть бдительным по отношению к своему здоровью", - заключил эпидемиолог.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал регионам провести дополнительную вакцинацию населения от краснухи.