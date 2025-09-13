В арктических районах тепло начали подавать еще в августе

ЯКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Отопительный сезон стартовал в 34 муниципалитетах Республики Саха (Якутия). В арктических районах тепло начали подавать еще в августе, сообщили в пресс-службе Оперативного штаба Якутии.

"Отопительный сезон начался в 34 районах республики, а также в городских округах Якутск и Жатай", - сообщили в пресс-службе оперштаба. Там добавили, что в августе тепло подали во все 13 арктических районов и в Усть-Майском районе.

В оперштабе республики добавили, что общий процент готовности к отопительному сезону составляет более 90%. Подготовлено 993 котельных из 1 157 (86%). По сетям готовность составляет 90%. Так, подготовлено 3 784 км тепловых сетей, 1 358 км водопроводных сетей, 625 км канализационных сетей.