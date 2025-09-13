МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков и температура до плюс 20 градусов прогнозируются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет плюс 18-20 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до отметки плюс 5 градусов.

Ветер будет южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах 16-21 градуса тепла. Ночью может похолодать до плюс 2 градусов.

До 15 сентября из-за заморозков в Московской области будет действовать оранжевый уровень предупреждения о погодной опасности, а также желтый уровень - в связи с рисками возникновения пожаров.