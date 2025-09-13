Особо ценно в таких форумах то, что участники проявляют неподдельный интерес к обсуждаемым вопросам, отметил гендиректор музея Российского национального музея музыки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. XI Санкт-Петербургский форум объединенных культур подтверждает свою ценность как площадки для международного культурного диалога. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС генеральный директор музея Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

"Особо ценно в таких форумах то, что участники проявляют неподдельный интерес к обсуждаемым вопросам, и уровень дискуссий очень высокий. На форуме обсуждаются вопросы серьезного культурного будущего не только нашей страны, но и всего мира", - сказал он.

По словам Брызгалова, на форуме обсуждается музейная линия и вопросы сотрудничества музейных площадок разных стран. "Многие наши гости уже хорошо знакомы с российской культурой и музейным делом, но многие приезжают впервые, что свидетельствует о растущей международной значимости форума", - добавил он.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на итоговой сессии форума заявила, что страны - участницы проекта едины в понимании мирового культурного будущего.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума являются деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели.

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

