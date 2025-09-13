Эти граждане в 2022-2023 годах ошибочно приняли решение покинуть освобожденные территории и отправиться на Украину, заявил зампредседателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Граждане Украины, проживающие на подконтрольной Киеву территории, десятками обращаются к депутатам всех уровней Запорожской области с просьбами вывезти их с территории Украины. Об этом ТАСС рассказал депутат Заксобрания региона, заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

"Десятки граждан Украины постоянно обращаются к депутатам Законодательного собрания Запорожской области [с просьбой] найти метод вывезти их из страны, в 2022-2023 годах они ошибочно приняли решение покинуть освобожденные территории и отправиться на Украину. Последний пример - отец с сыном, которые сейчас оба призывного возраста из Бердянского района. Они сейчас в Запорожье. Чтобы их не поймали сотрудники территориальных центров комплектования, обратившиеся мужчины на улицу выходят только ночью и остаются возле дома", - рассказал депутат.

У жителей Украины только один шанс, как сказал депутат Заксобрания, организовать "Майдан 3.0" и свергнуть власть.