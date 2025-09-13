Ветеран СВО написал книгу для подростков о животных на войне

Произведение выйдет до конца осени, сообщил автор Андрей Огилько

КРАСНОЯРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Автор книги "Хроники двенадцатого бата" и ветеран СВО Андрей Огилько (позывной Док) написал книгу для детей и подростков о животных на фронте. Произведение будет издано в 2025 году, сообщил писатель ТАСС.

"Готовлю к сдаче в редакцию сразу две книги: вторую часть "Хроник двенадцатого бата" (по названию пока спорим с издательством) и книгу, которую я постарался адаптировать для детей и подростков - "Zа тех, кого приручили". Это сборник рассказов о животных на войне. О тех, что жили с нами на позициях в период с 2015 по 2022 год, и тех, кого судьба приводила к нам в период спецоперации - испуганных, иногда раненых, тянущихся к бойцам за спасением и помощью, как к последней инстанции", - сказал Огилько.

Он отметил, что обе книги выйдут уже до конца осени. Среди героев книги о животных собаки и кошки, сурок и даже совенок, подобранные и выхоженные бойцами 12-го батальона, скрашивающие быт военнослужащих и даже "заступавшие" с ними в боевое охранение.

Собеседник агентства отметил, что подобное творчество ориентировано на неравнодушных и патриотичных людей, которых в стране большинство.

"Судя по отзывам [на "Хроники двенадцатого бата"], им такая литература нужна. Все герои книги - реальные люди, живые или уже погибшие в боях спецоперации. Так вот, читатели интересуются судьбой моих героев, у них даже появились любимые персонажи - Цыган, Моцарт, Яцык", - рассказал Огилько.

Книга "Хроники двенадцатого бата" рассказывает о боевом пути подразделения народной милиции из города Свердловска в Луганской Народной Республике, его участии в освобождении территории ЛНР в 2022-2023 годах.