Рособрнадзор: нет правовых оснований для выделения профильного ЕГЭ по русскому

Во всех школах язык изучают исключительно на базовом уровне, подчеркнули в ведомстве

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Правовые основания для разделения ЕГЭ по русскому языку на базовый и профильный уровни в настоящее время отсутствуют. Это связано с тем, что во всех школах РФ предмет изучается исключительно на базовом уровне, сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил Национальной службе новостей, что ЕГЭ по русскому языку необходимо разделить на базовый и профильный уровни по примеру экзамена по математике.

"В настоящее время русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается в школах только на базовом уровне. Соответственно нет правовых оснований для выделения профильного ЕГЭ по русскому языку. Полагаем, что данный вопрос требует обсуждения, прежде всего, с министерством просвещения Российской Федерации, определяющим государственную политику в общем образовании", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что Рособрнадзором проведен ежегодный сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ. Предложения о разделении ЕГЭ по русскому языку на два уровня также поступили от граждан. "Рособрнадзор проводит анализ всех поступивших предложений. Полагаем, что данный вопрос требует обсуждения с профессиональным сообществом и Министерством просвещения Российской Федерации с учетом положений Федерального государственного образовательного стандарта", - уточнили в письме.

В ведомстве не исключили, что при всестороннем обсуждении возможности изучения учебного предмета "русский язык" на базовом и углубленном уровне (с участием вузов, предположительно в будущем востребующих абитуриентов с углубленным знанием русского языка), после внесения соответствующих изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт, данный подход может быть реализован и в контрольных измерительных материалах ЕГЭ.