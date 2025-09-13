Матвиенко поздравила жителей Кисловодска с днем города

Председатель СФ назвала Кисловодск флагманом среди курортов Ставрополья

МОСКВА, 13 сентября./ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила главу Кисловодска Евгения Моисеева и его жителей с днем города-курорта. В своем поздравлении она отметила, что труд жителей курорта поможет укрепить позиции Кисловодска как флагмана среди курортов Ставропольского края.

"Сердечно поздравляю вас с днем города-курорта Кисловодска! Ваш замечательный город занимает ведущие позиции в отечественной санаторно-курортной отрасли, вносит неоценимый вклад в укрепление туристско-рекреационного потенциала страны. Столетиями целительные нарзаны и уникальный климат горных террас большого Кавказа привлекают в Кисловодск многочисленных гостей", - написала Матвиенко в поздравлении.

Она отметила, что, благодаря современной инфраструктуре, город входит в число лучших бальнеологических здравниц мира.

"Важно, что руководство города не останавливается на достигнутом, продолжая преображать его облик: применяются передовые решения организации общественных пространств, мест для лечения и отдыха, но при этом сохраняется удивительная атмосфера исторического места, его богатейшее архитектурное и культурное наследие. Уверена, что жители Кисловодска и в дальнейшем будут всемерно способствовать его процветанию, ведь неравнодушие и плодотворный труд каждого позволит решить все важные задачи, укрепить позиции Кисловодска в качестве флагмана среди курортов Ставропольского края. Желаю дальнейших успехов во имя России", - говорится в сообщении.

Город-курорт Кисловодск в субботу отмечает 222-летие со дня основания. Он является одним из крупнейших российских бальнеологических и горноклиматических курортов государственного значения.