Матвиенко поздравила россиян с Днем Тульской области

Председатель СФ отметила эффективную работу предприятий нескольких отраслей в регионе

ТУЛА, 13 сентября. /ТАСС/. Предприятия машиностроения, металлургии, химии эффективно работают в Тульской области, обеспечивая индустриальный потенциал региона. Об этом говорится в поздравительной телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, направленной губернатору Дмитрию Миляеву и председателю облдумы Андрею Дубровскому в связи с Днем Тульской области.

"Тульская область демонстрирует положительную динамику по основным социально-экономическим показателям, стабильный рост валового регионального продукта. Мощный индустриальный потенциал обеспечивается эффективной работой предприятий машиностроительной, металлургической и химической промышленности, успешно развивается сельское хозяйство", - говорится в поздравлении.

По словам Матвиенко, в регион активно привлекаются инвестиции, кроме того, углубляется технологическое партнерство с Китайской Народной Республикой, заключаются стратегические контракты с ведущими компаниями Белоруссии. "Уверена, что жители региона и в дальнейшем будут способствовать достижению общегосударственных целей", - добавила она.

Также Матвиенко отметила выдающееся ратное прошлое региона, подчеркнув, что его уроженцы проявляли свои лучшие качества в сложные для государства периоды. "Никто из врагов - от золотоордынцев на Куликовом поле до немецко-фашистских захватчиков в ходе обороны Тулы - не смог сломить духа людей, героически защищавших малую родину и Отечество", - подчеркнула председатель Совета Федерации.

Регион был образован в соответствии с постановлением Центрального исполнительного комитета (ЦИК) СССР от 26 сентября 1937 года путем разделения Московской области на Тульскую, Рязанскую и Московскую. День Тульской области совместно с Днем Тулы традиционно празднуют во вторую субботу сентября.