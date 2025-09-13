Минпросвещения считает, что ученики, независимо от класса, не должны тратить на выполнение домашнего задания более 3,5 часа

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Чрезмерная нагрузка на школьников приводит к тому, что им не хватает времени на дополнительные занятия и секции, в том числе поэтому домашние задания выполняются формально. Об этом в своем канале в Мax сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он указал, что "Минпросвещения считает, что школьники, независимо от класса, не должны тратить на выполнение домашнего задания более 3,5 часа".

"Исходя из этого, получается, что фактически ученик совокупно с небольшим отдыхом и с учетом дороги до школы и обратно около 12 часов должен отдавать себя учебе. А где время на дополнительные занятия, секции, общение со сверстниками и семьей?! При такой нагрузке его просто нет", - написал Володин.

Он отметил, что высокая нагрузка на школьников негативно сказывается на развитии и здоровье ребенка, его социализации, а также приводит к формальному выполнению домашнего задания.

"Причем предварительный анализ, проведенный комитетом Государственной думы по просвещению, показал, что разработанные в 2025 году министерством рекомендации к вариантам расписания уроков не являются обязательными. Иными словами, 3,5 часа - это не максимум. Может быть больше, - указал председатель Госдумы. - Проблемы остаются. Правильно будет в ближайшее время вернуться к рассмотрению вопроса чрезмерной нагрузки на школьников".