Глава ЛНР также отметил героическое сражение жителей города в зоне проведения СВО

ЛУГАНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Жители Луганска героически сражаются в зоне проведения специальной военной операции, продолжая традиции участников Великой Отечественной войны. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем поздравлении с Днем города Луганска.

"Нашему родному Луганску - 230 лет! От души поздравляю всех земляков. <...> Наш город-труженик, город-герой, славится своими вековыми традициями, а главное - людьми. Искренними, трудолюбивыми, настоящими патриотами. В мирное время они самоотверженно трудились на благо Отечества, ковали его мощь. А в годы военных испытаний, не задумываясь, брали в руки оружие и вставали на защиту от врагов. Так было всегда, с момента основания Луганского завода по указу Екатерины II и до нынешних времен, когда луганчане героически сражаются в рядах участников специальной военной операции, продолжая традиции защитников Отечества, проявляя стальной луганский характер", - написал он в своем Telegram-канале.

Пасечник отметил, что Луганск преображается день ото дня, обретая новый современный облик. "Впервые за долгие годы активно строится жилье. Луганчане на себе чувствуют, как жизнь в городе меняется к лучшему", - подчеркнул он.

Глава ЛНР выразил благодарность региону-шефу - городу Москве, которая тоже сегодня отмечает День города. "От всего сердца поздравляю всех москвичей и мэра Сергея Семеновича Собянина с днем рождения столицы нашей Родины! Москва - гордость всех россиян и символ единства, красоты и мощи нашей необъятной страны. Желаю ей и ее жителям дальнейшего развития и процветания! От имени всех луганчан искренне благодарю за масштабную поддержку и помощь в преображении нашего родного города", - добавил Пасечник.