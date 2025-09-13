Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству выразил опасение, что в какой-то момент человек может потерять контроль над ИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Человек может оказаться под контролем искусственного интеллекта, во избежание подобной ситуации работу ИИ необходимо "подкрепить законодательными и технологическими мерами". Таким мнением поделился в беседе с ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

"Что касается создания суверенного искусственного интеллекта - это актуальная тема. Важно осознавать, что сам искусственный интеллект может поставить себе задачу стать самостоятельным. Этот момент нельзя упускать из виду", - отметил он и выразил опасение, что в какой-то момент человек может потерять контроль над ИИ. "Это серьезная проблема. Я не хочу рисовать апокалиптические картины и уверен, что пока люди способны контролировать искусственный интеллект. Однако эта уверенность должна быть подкреплена законодательными и технологическими мерами", - добавил Швыдкой.

Он уточнил, что необходимо контролировать искусственный интеллект и его саморазвитие. "Если мы предоставим ИИ такую возможность без должного контроля, последствия могут быть непредсказуемыми", - подчеркнул собеседник агентства.

В заключение он отметил, что, как и любой инструмент, искусственный интеллект можно использовать как во благо, так и во вред. "На данный момент я считаю, что то, что мы называем искусственным интеллектом, - это все еще слабый пример, который скорее похож на базу данных. Искусственный интеллект во многом зависит от того, как его используют люди и чем его наполняют. Вопрос контроля за его возможным саморазвитием становится все более актуальным. В какой-то момент он может начать саморазвиваться и принимать решения, которые могут исключать человека из процесса", - резюмировал Швыдкой.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума стали деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступили более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы прошло 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

