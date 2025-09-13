Онищенко: в России основной подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом начнется зимой

Эпидемиолог уточнил, что по оценкам Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире примерно 1 млрд людей переболевает гриппом

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Главный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в текущем эпидсезоне начнется в России в январе и продолжится до марта. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"В России начинается сезонный осенне-летний подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ - это большая палитра микроорганизмов. Прежде всего - грипп, он на первом месте, причем не один, а несколько штаммов. <...> Сказать, что у нас уже идет подъем, эпидемический уровень достигнут, нельзя. Первая неделя представляет собой подскок заболеваемости за счет того, что начало холодать. Также в этом году 18 млн школьников сели за парты. Где-то в ноябре-декабре начинается подъем заболеваемости, но самый главный рост начинается после зимних каникул и продолжится до марта", - сказал он.

Онищенко уточнил, что по оценкам Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире примерно 1 млрд людей переболевает гриппом. Эпидемиолог уточнил, что грипп опасен своими осложнениями. "Многие, особенно молодое поколение, при болезни ходят на работу, тем самым они показывают свое невежество, заражая других. Ведь можно уйти на дистанционный формат или больничный", - подчеркнул Онищенко.

Он рассказал, что в этом году Министерство здравоохранения РФ закупило более 70 млн доз вакцины от гриппа. Она поможет избежать осложнений и повысит иммунитет в текущем эпидсезоне. "Прививаем мы детей, школьников, старшее поколение и группу риска по профессиональным показаниям. <…> Работодатели должны закупить вакцину, потому что если они привьют своих служащих, то те не будут болеть. Значит, им не придется платить больничные и не снизится эффективность их бизнеса. В конечном итоге они выиграют от этого: за каждый рубль, вложенный в вакцинацию, они получат доход в десятки раз превышающий этот рубль", - заключил эксперт.