Всего книги получили 18 школ

БИШКЕК, 13 сентября. /ТАСС/. Россотрудничество передало 4 тыс. учебников, методических пособий, словарей, детскую и художественную литературу в 18 школ Киргизии, сообщили в пресс-службе Русского дома в Бишкеке.

"Новый учебный год - новые возможности для учителей и учеников. Очень скоро начнется прием документов на обучение в вузах России, пройдут образовательные выставки, конкурсы для учителей и учеников, стажировки, курсы повышения квалификации и многое другое. Приглашаем вас и ребят активно участвовать в наших образовательных проектах", - приводит пресс-служба слова главы представительства Россотрудничества в Кыргызстане Альберта Зульхарнеева.

Уточняется, что в указанных школах трудятся педагоги, которые стали участниками конкурса "Женщина, меняющая мир", организованного российским "Союзом соотечественниц".

Ранее Русский дом в Бишкеке передал комплект учебников средней школе им. А. Эсенбекова в селе Таш-Арык Таласской области, а Русский дом в Оше передал орфографические словари школе №6 им. А. Макаренко в указанном городе.