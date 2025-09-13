Метеостанция в поселке Черусти зафиксировала минус 0,8 градуса

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Заморозки почти до минус 1 градуса отмечались на востоке Московской области минувшей ночью. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Метеостанция в поселке Черусти, что на восточных рубежах региона, зафиксировала минус 0,8 градуса", - сказал собеседник агентства.

При этом минимальная температура в центре столицы, в районе гостиницы "Балчуг" прошедшей ночью составила плюс 10,4 градуса, а на главной метеостанции мегаполиса, расположенной на ВДНХ, столбики термометров опускались до отметки в плюс 6,4 градуса.

Между тем, на территории Подмосковья продолжает действовать оранжевый уровень опасности, введенный синоптиками до 08:00 мск понедельника, 15 сентября. Он связан с вероятными заморозками в ночные часы и символизирует на прогностических картах опасные метеорологические условия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Гидрометцентре РФ ранее поясняли, что полоса ночных заморозков, как предвестник грядущей осени, протянулась от Центральной России до юга Сибири. Согласно действующему "штормовому предупреждению", в ночные и утренние часы в период до 15 сентября заморозки от нуля до минус 2 градусов вероятны также в Рязанской, Владимирской, Ивановской областях, а на территории Приволжского федерального округа - температура воздуха и поверхности почвы до минус 4 градусов.