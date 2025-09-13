Вместе с тем председатель комитета Госдумы по информполитике выразил уверенность, что итоговый документ будет "рамочным"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Подготовка законопроекта о регулировании использования искусственного интеллекта (ИИ) вряд ли завершится до Нового года. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится работа над документом.

"Уже создана рабочая группа в Государственной думе на межфракционной основе. Было несколько установочных заседаний. Сейчас вырабатывается во многих центрах принятия решений особая позиция. Законотворчество - очень многослойный процесс, - сказал депутат. - Так что нужно чуть набраться терпения. Я думаю, что так или иначе этот вопрос [с подготовкой законопроекта] до Нового года вряд ли решится".

Вместе с тем Боярский выразил уверенность, что итоговый документ будет "рамочным". "Мы нарисуем какие-то пунктиры, ведь в каждой отдельной отрасли искусственный интеллект воспринимается по-особенному. Где-то прямо сейчас просят: "Делайте, что хотите". Где-то говорят: "Подождите, аккуратнее". [Это происходит] в медицине, образовании, строительстве, транспорте, в науке и так далее", - объяснил парламентарий.

Он также напомнил, что в ноябре в Госдуме пройдут парламентские слушания по теме ИИ, в ходе которых, по мнению Боярского, может быть обобщена вся проделанная в этом направлении работа. "Точно знаю, что докладчиком будет [вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ] Дмитрий Юрьевич Григоренко, он курирует всю "цифру" от правительства. В Совете Федерации очень интересуются этой темой - наверное, какие-то штрихи могут быть", - заключил глава думского комитета.