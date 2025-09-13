Председатель "Справедливой России - За правду" отметил, что члены партии внесут соответствующие инициативы в Госдуму в осеннюю сессию

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Неэффективные коммунальные предприятия необходимо национализировать по итогам аудита отрасли, заявил ТАСС председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов.

Он обратил внимание на выявленные Генпрокуратурой необоснованные начисления тарифов ЖКХ на 5,7 млрд рублей и выразил опасения, что выделяемые государством до 2030 года 4,5 трлн рублей в этой сфере "утекут" в руки монополистов и частников, "которым не интересно ничего ремонтировать".

По словам Миронова, справороссы в связи с этим предлагают принять ряд мер, в том числе "провести масштабный федеральный аудит в ЖКХ с последующей национализацией неэффективных коммунальных предприятий". "В осеннюю сессию мы внесем соответствующие инициативы в Госдуму", - сказал политик.