Для гостей подготовили мастер-классы, викторины, концерт и интерактивные площадки

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 13 сентября. /ТАСС/. Детский авиационно-космический салон ДАКС-2025 открылся в Жуковском пролетом бомбардировщика Су-34 над центром города.

Как передает корреспондент ТАСС, площадки мероприятия разместились на территории и в помещениях местного Дворца культуры и будут доступны до вечера. "Детский авиасалон проходит уже в пятый раз и за это время сумел завоевать уважение и любовь не только юных жуковчан, но и ребят из других городов, которые тоже интересуются авиацией", - рассказал на открытии салона глава города Андроник Пак.

Он напомнил, что для гостей подготовлены мастер-классы, викторины, концерт, интерактивные площадки. "Подготовлена выставка авиационной, авто- и мототехники, экспозиция макетов исторического и современного оружия", - заметил глава города, подчеркнув, что мероприятие бесплатное для посещения как детьми, так и взрослыми.

Пак назвал детский авиасалон важным событием в жизни наукограда, который по праву считается центром авиационной науки и техники страны и где сосредоточен ряд крупнейших научных предприятий отрасли. "Миссия ДАКСа - познакомить детей, подростков с профессиями в авиации и космонавтике, возбудить интерес к науке и технологиям, приобщить к авиационным видам спорта", - пояснил глава города. Он убежден, что со временем детский авиасалон может стать полноценным дополнением "взрослому" Международному авиационно-космическому салону, который проходит в Жуковском на территории Летно-исследовательского института имени М. М. Громова.