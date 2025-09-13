Аттракцион будет окрашиваться в синий и красный цвета

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ 13 сентября по случаю празднования Дня города покажет светомузыкальное шоу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аттракциона.

"13 сентября в 19:30 Москва увидит, как оживает самое высокое колесо обозрения Европы <...>, свет, музыка и динамика сольются в едином представлении, созданном специально ко Дню города. Силуэт колеса обозрения засияет в фирменных цветах Дня города и станет символом единства и торжества", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что аттракцион будет окрашиваться в синий и красный цвета. В субботу "Солнце Москвы" будет работать в штатном режиме до 23:00. Само шоу с музыкой продлится с 19:30 до 20:00, дальше оно продолжится без музыкального сопровождения до завершения работы колеса обозрения.