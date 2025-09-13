Сотрудничество с "Группой астра" обеспечит регион качественным программным обеспечением и средствами защиты информации

СМОЛЕНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Смоленская область усилит IT-сферу, делая акцент на использование отечественных программных продуктов, при поддержке "Группы астра". Об этом рассказал губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"В нашем регионе ведет свою деятельность производственная группа "Вартон", которая занимается разработкой отечественной операционной системы Astra Linux. Эту систему устанавливают в госучреждениях и крупных стратегических компаниях страны. Сегодня в Москве встретился с совладельцем "Вартона", генеральным директором "Группы астра" Ильей Игоревичем Сивцевым, обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества", - отметил Анохин.

По его словам, сотрудничество с компанией обеспечит регион качественным программным обеспечением и средствами защиты информации. IT-разработчики уже наладили сотрудничество со Смоленским государственным университетом. Студенты по отдельным программам изучают новую операционную систему.

Анохин подчеркнул, что рассматривается возможность расширения взаимодействия с IT-разработчиком. В планах включить в эту работу другие образовательные учреждения и государственные структуры. Это поможет закрыть актуальные потребности в надежном программном обеспечении и обеспечить дальнейшее развитие IT-сферы в Смоленской области.