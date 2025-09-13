Продажа авиабилетов открыта

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" сообщила о возобновлении полетов из аэропорта Краснодара в Стамбул с 17 сентября, с 27 сентября - в Анталью и с 23 сентября - в Ереван.

"Авиакомпания "Азимут", авиаперевозчик юга России, сообщает о возобновлении выполнения авиарейсов из базового аэропорта Краснодар с 17 сентября в Стамбул, с 27 сентября в Анталью и с 23 сентября в Ереван, продажа авиабилетов открыта", - сообщили в пресс-службе перевозчика.

Уточняется, что авиабилеты доступны на сайте компании.

"Азимут" базируется в Международном аэропорту Краснодар с начала полетов в 2017 году.

Краснодарский аэропорт открыт для обслуживания рейсов с 09:00 мск 11 сентября. Авиационная гавань не обслуживала воздушные суда с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. На протяжении всего периода временных ограничений аэропорт поддерживал высокую степень готовности для возобновления работы, также в аэропорту укомплектован штат сотрудников. Первый рейс Москва - Краснодар после возобновления работы аэропорта ожидается 17 сентября. Его выполнит "Аэрофлот".