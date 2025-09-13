Валентин Родченко отметил, что ему приятно присвоение почетного звания

ЛУГАНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Герой Советского Союза, капитан научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов", уроженец Луганска Валентин Родченко стал почетным гражданином города, который отмечает в субботу 230-летие со дня основания. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"Герой Советского Союза Валентин Родченко - капитан ледокола "Михаил Сомов", дрейфовавшего более ста дней у берегов Антарктиды, стал почетным гражданином города Луганска", - говорится в сообщении.

Родченко родился в 1939 году в Ворошиловграде (ныне Луганск), был капитаном научно-исследовательского судна "Михаил Сомов" (1985-1996 гг.). Герой Советского Союза (1986 г.).

Родченко рассказал ТАСС, что ему приятно присвоение почетного звания. "Я этим горжусь, потому что это мой город, я в нем родился, меня сюда всю жизнь тянуло, и хотя я проживаю в Санкт-Петербурге, однако могу даже, похвастаться, что я всю свою жизнь, каждый отпуск обязательно приезжал в Луганск. Мои родители говорили, что я, как бы ни был занят, всегда приезжал на родину. Просьбу родителей я выполняю", - отметил Родченко.

В пятницу, как сообщалось ранее, он передал в Луганский краеведческий музей фото экипажа "Михаил Сомов", участников исторического 133-дневного дрейфа в 1985 году, а также справку о плавании. В музее готовится экспозиция о Родченко и о "Михаиле Сомове", собираются документальные свидетельства.

О "Михаиле Сомове"

В 2025 году судну исполнилось 50 лет. Оно было названо в честь известного советского исследователя Арктики Михаила Михайловича Сомова.

8 июля 1975 года на сошедшем со стапелей Херсонского судостроительного завода "Сомове" впервые был поднят государственный флаг СССР. Именно этот день принято считать днем рождения научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов". Было построено по заказу Госкомитета по гидрометеорологии и гидрологии СССР. Судно было передано в НИИ Арктики и Антарктики, в свой первый рейс вышло 2 сентября 1975 года. "Сомов" участвовал в 21 советской и российской Антарктических экспедициях. 15 марта 1985 года во время обеспечения станции "Русская" в Антарктике "Сомов" был зажат тяжелыми льдами и оказался в вынужденном дрейфе в море Росса. В экстремальных условиях экипаж из 150 человек дрейфовал 133 дня. Героическая история спасения "Михаила Сомова" легла в основу художественного фильма "Ледокол".

В 2000 году "Михаил Сомов" был передан Севгидромету, с этого времени он осуществляет снабжение полярных станций и других объектов на всем протяжении Северного морского пути.