Он отметил, что к наблюдению за голосованием в режимных учреждениях допущены наблюдатели и журналисты

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Единый день голосования среди находящихся в СИЗО подозреваемых и обвиняемых проходит штатно. Об этом в информационном центре ЦИК России сообщил замдиректора ФСИН РФ Александр Матвиенко.

"Нами принимаются совместно с ЦИК, территориальными избирательными комиссиями, участковыми комиссиями серьезные меры для того, чтобы голосование прошло в штатном режиме, и оно так и идет", - сказал он.

Матвиенко отметил, что к наблюдению за голосованием в режимных учреждениях допущены наблюдатели и журналисты.

Участие в голосовании принимают помещенные в СИЗО подозреваемые и обвиняемые, осужденные в исправительных центрах и находящиеся под домашним арестом. К последним для проведения голосования приходят сотрудники избиркомов с переносной урной. Сотрудники уголовно-исполнительной системы и курсанты ФСИН голосуют или по месту регистрации, или дистанционно через электронный сервис.

В столичном СИЗО-2 ("Бутырка") проводится эксперимент, в ходе которого содержащиеся под стражей из 19 регионов могут проголосовать через переносные электронные терминалы. Также там используется электронный список избирателей. В настоящее время голосование в его стенах окончено. Возможность подозреваемым, находящимся в СИЗО, голосовать на выборах появилась в этом году. Это могут сделать как избиратели, находящиеся в СИЗО на территории своего региона, так и избиратели, зарегистрированные в других регионах.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.