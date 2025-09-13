Служащих нацгвардии предполагается направить в такие города, как Новый Орлеан и Батон-Руж, если такой поддержки запросит губернатор Луизианы Джефф Лэндри

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа подготовила план по привлечению 1 тыс. служащих Национальной гвардии для охраны порядка в городах штата Луизиана. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на попавшие в распоряжение журналистов документы.

Среди них есть служебная записка министра обороны Пита Хегсета генпрокурору и министру внутренней безопасности. Служащих нацгвардии предполагается направить в такие города, как Новый Орлеан и Батон-Руж, если такой поддержки запросит губернатор Луизианы Джефф Лэндри.

В документах не уточняется, обращался ли Лэндри с таким запросом, также не ясно, получил ли план одобрение администрации, пишет газета. Ранее о существовании такого плана не было известно, но при этом Трамп в пятницу в интервью телеканалу Fox News говорил, что Новый Орлеан, как считает президент, погряз в преступности, и он мог бы навести в нем порядок за две с половиной недели, если губернатор Лэндри обратится за помощью. В документах не называется дата возможного начала такой операции, но при этом указан срок ее окончания - 30 сентября 2026 года.

В Пентагоне изданию подтвердили подлинность документов, но не стали комментировать тему по существу, отметив лишь, что "слитые в прессу документы не нужно интерпретировать как политический курс [министерства обороны]". Издание отдельно обращает внимание, что губернатором Лиузианы является республиканец, тогда как Новый Орлеан и Батон-Руж возглавляют мэры-демократы. Ранее Трамп уже использовал бойцов нацгвардии для, как он утверждал, борьбы с преступностью в контролируемых демократами Лос-Анджелесе и Вашингтоне.

Как считает генерал-лейтенант армии в отставке Рэнди Мэннер, документы показывают, что администрация Трампа "навязывает" военные миссии губернаторам, а не предоставляет их по запросу. По его словам, он не сталкивался с такой практикой все 35 лет службы. Газета отмечает, что уровень преступности в Новом Орлеане находится на самом низком уровне, начиная с кризисных 1970 годов. В Батон-Руже ситуация менее однозначная - в городе в текущем году зарегистрировали меньше убийств, но больше разбойных нападений и краж.