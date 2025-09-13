Поздравительные наклейки появились на спецтехнике комплекса городского хозяйства

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) украсили более 20 тыс. единиц коммунальной техники Москвы специальными поздравительными наклейками по случаю празднования Дня города. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Больше 20 тыс. единиц коммунальной техники столицы украсили ко Дню города. Поздравительные наклейки выполнены в виде монохромных надписей и разноцветных изображений, в центре которых слова "Москва-878" и "День города", - отмечается в сообщении.

Так, стикеры появились на коммунальной спецтехнике комплекса городского хозяйства, которая ежедневно помогает содержать в чистоте улицы и общественные места, обслуживать инженерные сети, создавая комфортные условия для горожан. "Это уборочные и поливомоечные машины, катки для укладки асфальта, подъемники для промывки мостов и памятников, автомобили аварийных служб и другие машины, использующиеся в городском хозяйстве", - пояснили в КГХ.

День города, согласно закону "О праздниках города Москвы", отмечается в первую или вторую субботу сентября. В 2025 году празднование Дня города пройдет 13 и 14 сентября. Ежегодное празднование Дня города в Москве началось с 1987 года.