Этнограф Каверин планирует вернуться в Афганистан не ранее 2027 года

Ученый ранее провел 52 дня в камерах департамента по делам иностранцев, в офисе контрразведки и в следственном изоляторе Кабула

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российский этнограф Святослав Каверин, вернувшийся из Афганистана после 52 суток под следствием, планирует вновь приехать в эту страну для продолжения научных исследований, но понимает, что это произойдет не раньше, чем через два года. Об этом Каверин рассказал ТАСС.

"Я приезжал при нынешнем режиме трижды - в 2023, 2024 и 2025 году, то есть три года подряд. Приезжал по туристической визе, оставался в течение двух месяцев или чуть более. Теперь уже я поеду не скоро, минимум через два года. В следующем году - нет, паузу надо взять. Неотработанная зарплата и пропавшие вещи - убыток составляет порядка 250 тыс. рублей", - отметил ученый.

Каверин - ассоциированный научный сотрудник Российско-Армянского университета в Ереване, также два года был сотрудником Центра палеоэтнологических исследований в Москве. Последние 12 лет он посвятил изучению истории, культуры и языков Афганистана и всего Памиро-Гиндукушского региона, охватывающего, помимо северо-восточных афганских территорий, также части территорий сопредельных стран - Таджикистана, Узбекистана, Пакистана, Индии и Китая. Последние восемь лет Каверин также изучает малые коренные народы этих мест вблизи.

Полевые научные изыскания

"После прихода к власти талибов я решил воспользоваться тем, что после смены политического режима стали возможны поездки по всей территории Афганистана с проникновением в самые глухие регионы, где научные исследования не проводились 50-100 лет либо вообще никогда. Где или только немцы в 1935 году побывали, или советские геологи в 1960-х, или биолог Николай Вавилов и этнограф Дмитрий Букинич, авторы монографии "Земледельческий Афганистан", в 1924 году. В своих поездках я фактически работал за десятерых, собирал информацию по языку, культуре, истории и сделал фотоснимки различного характера вплоть до ботаники и зоологии", - рассказал Каверин.

Из своих поездок Каверин привез книги, посвященные малым народам Афганистана, и авторы этих книг представляют "срез афганской интеллигенции". "Образованные афганцы этого круга в большинстве своем родились в 1950-х годах. Это именно срез, узкий слой интеллигенции, написавшей максимум книг по языкам и истории малых народов. Большинство уже умерли, в дальнейшем же обстановка не располагала к самореализации молодежи в научной сфере. Все эти книги я купил и привез, и намерен опубликовать в переводе хотя бы выжимки из них", - отметил ученый.

Особый интерес для исследователя представляют пережитки прежних, языческих верований и культур. "На востоке Афганистана максимально долго сохранялись языческие верования. Условно это называлось Кафиристан - страна неверных. И север Пакистана нынешнего. Минуло уже 130 лет после решительного уничтожения коренной культуры на Восточном Гиндукуше. Но еще можно засвидетельствовать следы древности в этих провинциях", - рассказал Каверин.

Также он активно изучает костюмы и головные уборы народов Памиро-Гиндукушского региона. "В стенах различных учреждений я даже любовался людьми, проводя параллели с изображениями на греческих вазах и теми костюмами, которые носили силовики либо заключенные, поскольку это мне напоминало реконструкции скифских воинов, живших 2000-2500 лет назад", - заметил ученый.

Задержание и обвинения

Каверин был задержан 18 июля 2025 года на проверочном пункте при въезде в город Кундуз с юга, со стороны Кабула. "На этом пункте не останавливают всех подряд. Но наш автомобиль вызвал интерес в связи с тем, что он был набит багажом. Водителем выступал мой афганский друг, выпускник московского вуза. Его продержали сутки вместе со мной и отпустили. Те сутки я провел в гостинице города Кундуз за собственный счет и без права покинуть ее. Затем за мой же счет наняли такси и меня везли в Кабул. По ходу поездки автомобиль со стороны моей двери помял грузовик", - рассказал он.

В общей сложности этнограф провел 52 дня в камерах департамента по делам иностранцев, в офисе контрразведки и в следственном изоляторе Кабула. "Сперва мне были предъявлены обвинения в контрабанде, попытке незаконного вывоза драгоценных камней и культурных ценностей. При том, что подобные предметы я покупал и вывозил каждый раз, посещая Афганистан, без каких-либо осложнений и последствий. По прибытии в Кабул мне были предъявлены еще обвинения в шпионаже в пользу России и антиправительственной агитации. Бонусом ко всему стали обвинения в незаконном получении туристической визы при въезде в Афганистан со стороны таджикской границы", - сообщил Каверин.

Все эти обвинения, однако, были сняты в первый же день в суде, еще 12 суток Каверин прождал в изоляторе фактического освобождения из-за бюрократической волокиты. Среди его сокамерников был еще один иностранец - китаец, которого задержали за сделанный по незнанию снимок поста силовиков. Как заметил Каверин, дипслужбы КНР добились освобождения своего гражданина в срок порядка 15 суток.

Условия содержания, по словам ученого, были вполне приемлемые, в условно-одиночной камере 4 на 2 метра, где находилось одновременно от 2 до 4 человек. Пища - "жирная и не здоровая", но вкусная и съедобная; тем же питается и персонал ведомства. В Москву Каверин вернулся поздно вечером 8 сентября, а на следующий день "скромно и счастливо" отметил свое 38-летие.

По мнению Каверина, власть талибов в Афганистане "является продуктом своего общества и его неотъемлемой частью". "И поскольку Афганистан является страной незамутненного ислама, значительная часть афганского населения остро жаждет иметь подлинно исламский режим. При текущей власти установился достаточно понятный режим с приемлемым уровнем безопасности, администрирования и т. д. Не следует мерить все своими категориями и что-то афганцам навязывать. Вообще, я считаю, что Афганистан нужно оставить в покое, чтобы сам развивался", - резюмировал ученый.