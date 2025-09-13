Как и последние несколько лет, глава государства выступил с речью из "Зарядья"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил жителей столицы с Днем города Москвы, который отмечается в этом году 13 и 14 сентября, передает корреспондент ТАСС.

"От всей души поздравляю с праздником москвичей", - сказал президент. Он отметил, что поздравляет не только москвичей, но и всех кто искренне любит столицу и считает ее одним из лучших городов мира.

Как и последние несколько лет, глава государства выступил с речью из "Зарядья".

Москва отмечает свой 878-й день рождения. По случаю праздника 13 и 14 сентября пройдут почти полторы сотни мероприятий, среди которых концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали, мастер-классы и другие активности.