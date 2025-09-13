Сооружение планируется установить в начале октября

МАРИУПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Новую водонапорную башню объемом 100 тыс. литров планируют установить в Красногвардейском районе Макеевки ДНР в октябре, уже залит фундамент под сооружение. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Продолжаем налаживать водоснабжение в населенных пунктах Макеевки. Забетонировали фундамент под водонапорную башню объемом 100 тыс. литров в поселке Калинино Красногвардейского района. Установку запланировали на начало октября. Это будет уже третья водонапорная башня в Макеевке", - написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин отметил, что первая водонапорная установка работает с 20 августа в поселке Красный Октябрь, вторую - в поселке Грузско-Зоряное Горняцкого района - установили и наполнили водой на этой неделе. "Сейчас хлорируем воду в емкости и в коммунальных сетях, подключенных к ней. Запустим башню в ближайшие дни", - подчеркнул глава ДНР.

Он добавил, что в республике работает 14 групп по выявлению незаконных врезок в сети для исключения пользования водоснабжением без учета. "С 11 августа они [группы] проверили более 43 тыс. квартир и частных жилых домов, а также более 6,5 тыс. коммерческих площадок. От водоснабжения отключили 174 бесхозных домостроений и 49 самовольных врезок. Увеличиваем число площадок для раздачи технической воды жителям. В республике установили 1 536 емкостей. Врезали 5 514 кранов в подъездах многоквартирных домов, где водоснабжение не доходит до верхних этажей", - сообщил он.