МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в День города прибыл в новый Национальный космический центр (НКЦ) на западе Москвы, передает корреспондент ТАСС.

Комплекс зданий НКЦ площадью 276 тыс. кв. м является главной частью реорганизации территории ГКНПЦ имени Хруничева, расположенной в районе Филевский Парк, и совместным проектом правительства Москвы и госкорпорации "Роскосмос".

Создание НКЦ позволит сконцентрировать на одной площадке несколько ключевых организаций ракетно-космической промышленности - центральный офис и ситуационный центр Роскосмоса, отраслевые институты и предприятия, в настоящее время разбросанные по всей Москве.

Строительные работы были проведены с 2019 по 2025 год. По предварительным оценкам, в НКЦ будет создано до 12 тыс. рабочих мест. Его центральным элементом является трехгранная 47-этажная башня высотой 288 м, напоминающая установленную на стартовом столе ракету. НКЦ занял 10-е место среди самых высоких зданий Москвы.

Кровля высотной части НКЦ выполнена в форме логотипа Роскосмоса. Низкоэтажная часть разделена на блоки, соединенные между собой пешеходной галереей длиной свыше 500 м с круговым остеклением: кровля, внутренние и наружные стены галереи отделаны крупноформатными стеклянными конструкциями.

Строительство НКЦ стало одним из самых сложных инженерно-строительных проектов, реализованных в Москве за последние годы. Одновременно со строительством НКЦ правительство Москвы реализовало комплекс мероприятий по улучшению транспортной доступности будущего центра и района Филевский Парк в целом.