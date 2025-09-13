В конкурсе приняли участие студенты и недавние выпускники российских вузов

СЕУЛ, 13 сентября. /ТАСС/. Молодежный форум Республики Корея и России прошел в Сеуле в форме конкурса идей для бизнеса. Шесть команд-финалистов представили свои проекты в сфере культурного и гуманитарного сотрудничества между странами, передает корреспондент ТАСС.

Молодежный форум России и Республики Корея Talk Concert прошел на одной из площадок самого высокого здания в Республике Корея Lotte World Tower. Организатором выступил Корейско-российский деловой совет. Каждой из команд было выделено по восемь минут на выступление, после которого следовали вопросы от жюри и зрительского зала, чье мнение тоже имело значение при определении победителей.

В состав жюри, в частности, вошел торговый представитель РФ в Республике Корея Алексей Сапетко и председатель делового совета Пак Чжон Хо. Они не только оценивали глубину проработки бизнес-стратегии, но и давали практические советы и делились своим опытом. Все конкурсанты активно ссылались на результаты исследований и опросов, в том числе собственных, и на другие статистические данные. В конкурсе приняли участие студенты и недавние выпускники российских вузов, в том числе гражданин Республики Корея. В отборочном этапе до этого приняли участие 64 команды.

Алиса Лучинина представила идею карты с туристическими местами в крупных городах России для путешественников из Южной Кореи. Команда MDB предлагает перенести "частичку современного Сеула" и южнокорейской популярной культуры в российские города. "Основная идея нашего проекта заключается в создании пространства, объединяющего в себе три зоны: стилизованную фотостудию, караоке-кабинки, инновационные вендинговые аппараты [с южнокорейскими снэками и сувенирами]", - рассказали девушки из MDB. В Южной Корее популярны круглосуточные "фотокабины" с различными аксессуарами, в которых компании друзей делают снимки на память.

Веб-комиксы

Команда NervLib намерена создать платформу для чтения южнокорейских цифровых комиксов - вебтунов. "Мы делаем экосистему, которая позволит и общаться, и изучать иностранные языки. Вебтуны демонстрируют потенциал стать следующей отраслью для продвижения волны «халлю» («корейской волны» - прим. ТАСС) по всему миру", - считает Александра из NervLib. По ее словам, одна из двух крупнейших южнокорейских платформ ограничивает доступ к своему контенту из России, что делает их проект еще актуальнее для изучающих корейский язык.

Ее коллега Иван, отвечающий за техническую сторону сервиса, отметил, что они намерены уделить особое внимание разработке мер по защите контента. Это позволит убедить южнокорейских художников, привыкших к строгому соблюдению авторского права, сотрудничать с ними. По словам Александры, приложение Naver Webtoon для Южной Кореи не только запрещает скачивать комиксы, но и не позволяет сделать снимки экрана во время их просмотра.

Образовательные платформы

Команда Nexus выступила с идеей образовательной платформы с курсами для студентов из России и Республики Корея, которая позволила бы россиянам окунуться в южнокорейскую образовательную среду и наоборот. Группа Nova представила концепцию площадки для начинающих IT-специалистов, которая позволила бы молодым профессионалам проявить себя и найти работодателя. "Наша платформа работает по трем основным направлениям: двусторонние онлайн-хакатоны (соревнования среди программистов по решению практических задач - прим. ТАСС), прикладные проекты для решения бизнес-задач, пул AI-талантов с рейтинговой системой", - рассказали девушки из Nova.

Ли Чжун Хёк из команды MirEntertainment рассказал о концепции фирмы, которая занималась бы организацией концертов южнокорейских артистов в России. Он призвал лейблы "нанести на карту" выступлений групп корейской поп-музыки K-pop российские "города-миллионники", такие как Казань, Нижний-Новгород и Уфа, а не ограничиваться Москвой и Санкт-Петербургом. В будущем он хотел бы организовать конкурс cover dance команд, которые точь-в-точь воспроизводят танцы известных южнокорейских коллективов. Финалисты таких соревнований, согласно его замыслу, могли бы получить право дебютировать в российско-южнокорейской группе в жанре K-pop.

В своем обращении к участникам посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев поделился, что председатель делового совета Пак Чжон Хо был впечатлен качеством представленных проектов и, будучи предпринимателем, положительно оценил инвестиционную привлекательность некоторых из них. Зиновьев выразил уверенность, что российская и южнокорейская молодежь сохраняет интерес друг к другу и поможет преодолеть временные трудности в двусторонних отношениях.

По словам организаторов, разрыв в баллах между финалистами не был большим. Победителям и призерам положены денежные призы в размере $700, $1 000 и $1 500. Первое место досталось команде NervLib, второе - MDB, третье - команде Nova.