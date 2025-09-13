Заявки требуется подавать не менее чем за неделю до начала мероприятия

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Закарпатской области Украины обязали всех организаторов массовых мероприятий в регионе согласовывать их с областным военкоматом. Об этом сообщил начальник группы психологической поддержки персонала закарпатского облвоенкомата Андрей Акимов.

"Основные критерии, которые мы согласовываем, - это количество людей, данные организатора, место проведения, время проведения, длительность и чтобы на мероприятии присутствовало лицо, которое проведет брифинг по безопасности, чтобы посетители знали где находятся ближайшие бомбоубежища", - приводит слова Акимова издание "Страна".

Издание отмечает, что ранее о подобных требованиях согласования массовых мероприятий заявили в Тернопольском облвоенкомате.

В конце августа Киевская городская военная администрация обязала организаторов массовых и торжественных мероприятий предварительно согласовывать их с Генеральным штабом ВС Украины.