Замминистра культуры КНР поблагодарил РФ за активное участие в культурном обмене ШОС

Ван Цзяньхуа отметил, что сотрудничество "большой семьи ШОС" в культурной сфере демонстрирует "трогательные страницы взаимообмена и взаимного обучения цивилизаций"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра культуры и туризма Китая Ван Цзяньхуа поблагодарил российскую сторону за активное участие в проектах культурного обмена в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Выступая на встрече с деятелями культуры и официальными лицами стран ШОС в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, Ван Цзяньхуа отметил, что сотрудничество "большой семьи ШОС" в культурной сфере демонстрирует "трогательные страницы взаимообмена и взаимного обучения цивилизаций".

"Благодаря нашим с вами совместным усилиям гуманитарные обмены между государствами - членами [ШОС] наполняются яркими событиями, народные связи и народная дипломатия становятся все более тесными и активными, разнообразные цивилизации расцветают. В связи с этим я хотел бы особо поблагодарить российскую сторону за активное выполнение перечня проектов культурного обмена ШОС на 2025 год и усилия по подготовке настоящего заседания", - сказал он.

Замминистра также подчеркнул, что в условиях турбулентности особенно необходимы диалог между цивилизациями и многостороннее сотрудничество. "Государства - члены ШОС должны укреплять взаимопонимание и дружбу через гуманитарный обмен, совместно создавая сад цивилизаций, где каждый достигает успеха сам и помогает достичь его другим, где царят красота, гармония и сосуществование", - добавил Ван Цзяньхуа.

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. Его тема в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.