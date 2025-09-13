Также гостей угощают глинтвейном из жимолости

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Участники гастрофестиваля "Тундра", который открылся в Нарьян-Маре, предлагают попробовать бургеры с олениной, торт "Наполеон" из рыбы Азовского моря, глинтвейн из жимолости и другие блюда, сообщают организаторы. В фестивале принимают участие рестораны и повара из десяти регионов, тема форума - "Лед и пламя".

"В меню пельмени из щуки со шпиком, вареники с морошкой, рыбный слоеный торт "Наполеон" из филе рыб Азовского моря с авторским крем-соусом, бургеры с рваной олениной, глинтвейн из жимолости и многое другое", - перечислили организаторы.

В Ненецкий автономный округ (НАО) приехали участники из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карелии, Якутии, Дагестана, Республики Коми, Татарстана, Новгородской области, Запорожья и Архангельской области. Фестиваль проходит в День округа и День нефтяника. Гостей и участников фестиваля поприветствовала врио губернатора НАО Ирина Гехт.

"Мы каждый раз открываем для нас новые регионы. Тема сегодняшнего гастрофестиваля - "Лед и пламя". И у нас сегодня девять регионов, в том числе и южных, которые тоже откроют для себя особенности нашей национальной замечательной кухни", - сказала Гехт.

В программе фестиваля выступления театра огня и света "Без границ", студии адыгского танца "Алкъэс", окружных фольклорных коллективов и модные показы; мастер-классы от мастеров народно-художественных промыслов и сельских умельцев; ярмарка "Сделано в НАО". Завершится фестиваль огненным шоу.