Жители и гости столицы могут принять участие в мастер-классах, гастрофестивале, посетить тренировки и посмотреть спецпроект "Магия балета на Патриарших"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Тысячи жителей и гостей столицы 13 сентября собрались на праздничные гулянья по случаю Дня города как в центре, так и по всей Москве. Какие активности привлекли посетителей на центральных площадках празднования 878-летия столицы, узнал корреспондент ТАСС.

В метро, и на Большой кольцевой линии, и на радиальных ветках, достаточно людно. На медиаэкранах на станциях, вперемешку с рекламой и объявлениями, в эти дни транслируют открытки ко Дню города. На улицах столицы, на дорогах и в общественных пространствах установлены композиции с флагами и надписями "День города", "Москва" и "878" в красно-сине-белых цветах. Здания украшены флагами Российской Федерации и города Москвы, такие же небольшие флажки закреплены и на общественном транспорте.

© Ксения Асафова/ ТАСС

На Тверском бульваре, декорированном сотнями цветочных композиций, пользуются спросом организованные спортивные активности. Молодые люди и семьи с детьми играют в теннис, пинг-понг и петанк на площадке "Московских сезонов", заняты все места в видеоигровом салоне. Несмотря на теплую солнечную субботу, лежаки на газонах почти все свободны, а вот в разместившуюся здесь бьюти-зону, где всем желающим делают профессиональные укладки, выстроилась очередь из москвичек разного возраста.

Визажист и стилист по волосам Дарья рассказала ТАСС, что особой востребованностью сегодня у горожанок пользуются пляжные локоны и объемные кудри. "Желающих очень много, но мне несложно. Мы с удовольствием работаем, дарим женщинам радость", - добавила она, накручивая плойкой очередной локон. На бульваре можно увидеть и фотовыставку "Лучший город Земли" от российского фотохудожника Михаила Киракосяна с видами башен Московского Кремля, историческими церквями и современными небоскребами.

Подарки в домики добра

На Тверской площади на площадке "Московских сезонов" в субботу проходят мастер-классы по оформлению доски в стили жостовской росписи, созданию гравюр с созвездиями, изразцов, лава-лампы. Здесь же работает домик добра "Москва помогает", волонтер Екатерина рассказала ТАСС, что в праздничные дни больше гуляющих, поэтому горожане чаще заглядывают и приносят подарки для участников специальной военной операции, детей из Донбасса и Новороссии, а также животных.

"Люди часто неожиданно приносят подарки и в будни, но на выходных и праздниках больше. Сегодня уже подписали открытки для наших бойцов с пожеланиями скорее вернуться домой, передали для деток наклейки, пряники, печенье", - сказала она.

Очень людно на площадке "Московских сезонов" на Манежной площади, гуляют семьи с маленькими детьми, люди пожилого возраста, много молодежи. Особой востребованностью пользуется пруд, москвичи фотографируют карпов и черепах, которые в нем водятся, а также восьмиметровый водопад, окруженный экзотическими растениями. В эти выходные, 13 и 14 сентября, здесь состоится осенний гастрономический фестиваль, на котором пройдут кулинарные батлы, открытые мастер-классы шеф-поваров, блюда из сезонных продуктов и вечерние концерты джазовых бендов и кавер-групп.

Программа в центре

Как сообщалось, всего на протяжении девяти км Бульварного кольца будут работать площадки, каждая из которых подготовит собственную программу. Так, на Петровском бульваре можно посетить тренировки по боксу и стритболу, которые проведут московские клубы, на Сретенском бульваре пройдут литературные чтения, на Чистопрудном - финалы танцевальных интенсивов и флешмобы, а на Рождественском откроется арт-мастерская пейзажей.

Одним из ключевых во время праздника станет специальный проект "Магия балета на Патриарших". 13 сентября в 19:30 на понтоне Патриаршего пруда выступят Денис Родькин, Элеонора Севенард, Михаил Лобухин, Нина Капцова и другие звезды российского балета. Зрители увидят фрагменты из постановок "Лебединое озеро", "Спартак", "Кармен", "Шехерезада" и "Мастер и Маргарита".