Голосование проходило в 82 СИЗО в 28 субъектах России

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Представители уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой провели мониторинг соблюдения избирательных прав граждан, которые голосовали в СИЗО, нарушений не выявлено. Об этом федеральный омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале.

По словам Москальковой, в единый день голосования ее представители провели мониторинг соблюдения избирательных прав граждан, содержащихся в следственных изоляторах, в том числе в Москве.

"Нарушений не зафиксировано, процесс голосования организован в соответствии с избирательным законодательством", - написала Москалькова.

В этом году голосование проходило в 82 СИЗО в 28 субъектах. Для этого было создано 77 спецучастков.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.