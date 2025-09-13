Рейс направили в аэропорт Минеральные Воды

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Пятый авиарейс, следующий по маршруту Москва - Геленджик, отправлен на запасной аэродром в Минводы из-за непогоды на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ранее в аэропорту сообщили, что два самолета компании "Аэрофлот", следовавшие по маршруту Москва - Геленджик - Москва, ушли на запасной аэродром в Минводы, кроме того, на запасной аэродром в Адлер ушли два рейса авиакомпании "Смарт авиа", следовавшие по маршруту Санкт-Петербург (Пулково) - Геленджик - Санкт-Петербург (Пулково).

"Рейс SU1082 компании "Аэрофлот" по маршруту Москва (Шереметьево) - Геленджик - будет отправлен на запасной аэродром в аэропорт Минеральные Воды", - говорится в сообщении.

В аэропорту уточнили, что рейс SU1083 компании "Аэрофлот" по маршруту Геленджик - Москва (Шереметьево) будет выполнен из аэропорта Минеральные Воды.